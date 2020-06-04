أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020 وهي كالتالي :

وفاة وزير الصحة اليمني الأسبق الدكتور ثابت محسن ناشر https://www.elyamnelaraby.com/483987/ المشتركة تخمد نيران حوثية استهدفت الجاح جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/483994/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في الظاهر بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/483997/ البحسني يلتقي قيادة الانتقالي بحضرموت ويبحث معهم أوضاع المحافظة https://www.elyamnelaraby.com/484002/ مقتل مواطن وزوجته ونجاة ابنتهما بنيران حوثية في إب https://www.elyamnelaraby.com/484012/ أطباء بلا حدود: وفاة 143 مريضا بفيروس كورونا خلال شهر في عدن Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/484018/ وزير المالية ومحافظ حضرموت يطلعان على سير أعمال المرحلة الثانية بكلية الشرطة بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/484026/ طبيب يمني يجوب شوارع صنعاء لتقديم الإستشارات الطبية للمرضى مجاناَ https://www.elyamnelaraby.com/484084/ الدفاع المدني بمأرب يحذر المواطنين من حالة مدارية شديدة الامطار https://www.elyamnelaraby.com/484039/ تعالي الاصوات المحذرة من تدهور الوضع الوبائي في عدن https://www.elyamnelaraby.com/484049/ ‏الإرياني يتهم الحوثيين بترك المصابين بكورونا مع الموت https://www.elyamnelaraby.com/484067/ باعوم يجدد دعوته للحوثيين بشأن الإفصاح عن عدد المصابين بكورونا https://www.elyamnelaraby.com/484075/

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