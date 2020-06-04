‏الإرياني يتهم الحوثيين بترك المصابين بكورونا مع الموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الإعلام، معمر الإرياني، ان المليشيا الحوثية تركت الآف المواطنين المصابين والمشتبه باصابتهم في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتها في صراع مع الموت بفيروس كورونا، واضطرتهم لتجنب الذهاب حتى للمستشفيات الخاصة والبقاء في منازلهم خشية تصفيتهم بما بات يعرف ب"حقن الرحمة" الحوثية، في جرائم ضد الانسانية.



وطالب وزير الإعلام معمر الارياني بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها عبر إدارة ملف كورونا على الطريقة الإيرانية.

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واوضح ان المليشيا الحوثية خصصت فندق موفمبيك كمحجر صحي لقياداتها وعناصرها المصابة والمشتبه باصابتها بفيروس كورونا “كوفيد-19” وجهزتها باجهزة التنفس والكوادر الصحية والتجهيزات الطبية، واحتكرت عليهم المقابر الواقعة وسط العاصمة صنعاء وما تسميها رياض الشهداء في تمييز صارخ عن باقي اليمنيين.

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وقال: "‏ما يحدث في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا الحوثية هي جرائم إبادة جماعية لليمنيين الذين يموتون بالمئات يوميا بصمت، لولا التقارير الميدانية الدورية التي حصلت عليها الجهات المختصة وتكشف عن مئات الوفيات وآلاف المصابين وحجم الانفجار الوبائي وتفشي الفيروس.

‏وطالب الارياني الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية المعنية بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق المواطنين، والضغط على المليشيا لاعتماد مبدأ الشفافية حول تفشي فيروس كورونا في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتها