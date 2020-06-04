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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الحكومة الشرعية تتهم الحوثيين بتعمد ترك مصابي كورونا بلا علاج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
اتهمت الحكومة الشرعية الحوثيين بتعمد ترك مصابي كورونا بلا علاج، وطالبت بتحقيق دولي في تفشي الفيروس بمناطق الحوثيين.
كما اتهمت الحكومة الشرعية مليشيا الحوثي بارتكاب جرائم إبادة بحق سكان صنعاء.
وغرد وزير الإعلام معمر الإرياني على تويتر قائلا : "الحوثيون تركوا مصابي فيروس كورونا في صنعاء في صراع مع الموت بمنازلهم واضطرتهم لعدم الذهاب للمستشفيات خوفا من تصفيتهم".
وأردف الإرياني: "ما يحدث في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين هي "جرائم إبادة جماعية" لليمنيين الذين يموتون بالمئات يوميا بصمت".
وطالب الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية المعنية بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المواطنين، كما طالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والضغط على الحوثيين لاعتماد مبدأ الشفافية حول تفشي فيروس كورونا في صنعاء ومناطق سيطرتهم.
يشار إلى أن ميليشيات الحوثي لا تزال تخفي حقيقة تفشي الفيروس عن الرأي العام والعالم وتتلاعب بالحقائق.
ففي فيديو لأحد العاملين في مستشفى الكويت الجامعي بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، كشف أرقاما كبيرة لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والذي تتكتم الميليشيات على انتشاره.
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