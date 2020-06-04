شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية .. الموت يفجع الملك سلمان والحزن يعم المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجع الموت اليوم الخميس ، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل السعود، في وفاة الأمير سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

ونعى عدد كبير من المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، الأمير الراحل ، داعين له بالرحمة والمغفرة، فيما سادت حالة حزن داخل العائلة المالكة.

وكتب الدكتور السعودي تركي الرشيد عبر تغريدة على “تويتر” : “انتقل إلى رحمة الله تعالى الصديق و الجار الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل جمعنا الله و إياه في جنات النعيم”.

وتابع :” خالص العزاء والمواساة الى الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير تركي العبدالله الفيصل ولأبناء الفقيد فيصل و خالد وزوجته و جميع الأسرة الكريمة”.