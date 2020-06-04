شكرا لمتابعة خبر عن معارك عنيفة ومستمرة في مأرب منذ مساء الأربعاء وحتى الأن .. والحوثيون يردون بصاروخ على معسكر العلم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدور اليوم الخميس معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وجماعةالحوثي في محافظة مأرب.

وأفادت مصادر عسكرية في محافظة مأرب بأن معارك عنيفة تدور منذ مساء أمس الأربعاء حتى الأن في جبهات محافظة مأرب بين قوات الجيش الوطني وجماعةالحوثي.

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وبحسب المصادر فإنجماعةالحوثي تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال هذه المعارك.

من جهة أخرى أفادت مصادر مقربة من ميليشيا الحوثي بأن جماعةالحوثيأطلقت صاروخ بالستي اليوم الخميس على معسكر العلم في محافظة مأرب.

وبحسب المصادر فإن انفجار عنيف هز مدينة مأرب اثر انفجار صاروخ بالستي أطلقته جماعةالحوثي باتجاه مدينة مأرب.