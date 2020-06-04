شكرا لمتابعة خبر عن طائرات الجيش اليمني .. تتدخل في عمليات الإنقاذ لمواطن حاصرته سيول الجارفة في حضرموت (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن الطيران العمودي في المنطقة العسكرية الاولى من إنقاذ مواطن حاصرته سيول الأمطار الغزيرة في مديرية القطن، الواقعة غربي وادي حضرموت.

ووفقا لتوجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى، قائد اللواء 37 مدرع، اللواء الركن صالح محمد طيمس، نفذ الطيران العمودي التابع للمنطقة عملية انقاذ ناجحة لمواطن حاصرته السيول الجارفة بمنطقة ووادي هينن.

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جاء ذلك بعد تلقي بلاغا من لجنة الطوارئ التي شكلتها السلطة المحلية بالوادي وصحراء حضرموت بالتعاون مع قيادة المنطقة العسكرية الأولى والوحدات الامنية لتنفيذ خطة الطوارئ العاجلة لمواجهة آثار المنخفض الجوي الذي ضرب محافظة حضرموت خلال اليومين الماضيين وما زال مستمر حتى اليوم.

وشهدت مديريات وادي وصحراء حضرموت امس الأربعاء، منخفض جوي مصحوب بأمطار كثيفة وسيول جارفة، تسببت أيضا بوفاة خمسة أشخاص جميعهم من أسرة واحدة في المنطقة ذاتها.