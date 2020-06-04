شكرا لمتابعة خبر عن اخيرآ : الحوثي يعترف بأن الوضع خرج عن السيطرة في العااصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعترف وزير صحة الحوثيون طه المتوكل بأن مستشفيات صنعاء تكتظ بالمصابين بفيروس كورونا.

وقال المتوكل خلال زيارته اليوم الخميس لعدد من مستشفيات العاصمة صنعاء بأن:" على الجميع تفهم الوضع الصحي والطبي في البلد وقلة عدد الأسرّة في المستشفيات،

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

Advertisements

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضاف " ومن يشعر بآلام وحمى والتنفس لديه طبيعي فالعلاج في المنزل أفضل" بحسب وكالة سبا الحوثية وهو مايؤكد اكتظاظ المستشفيات بمصابي فيروس كورونا.

كما أعترف وزير صحة الحوثيين بوجود حالتي إصابة بفيروس كورونا وأنها تتلقى العلاج في مستشفى زايد.

وباتت العاصمة صنعاء على شفا كارثة صحية مع اتساع رقعة فيروس كورونا ، وإنكار جماعة الحوثي التي تسيطر عليها، رغم تسجيل مئات الإصابات والوفيات خلال الأيام الماضية، وفقا لمصادر طبية.

وطالبت مصادر طبية في وقت سابق بإعلان صنعاء مدينة منكوبة جراء تفشي الوباء، وتقاعس مليشيات الحوثي بتحمّل مسؤولياتها، بالتعتيم على وجود الوباء، وإدارة كورونا أمنيا، في محاكاة للطريقة الإيرانية.

وكان قيادي في جماعة الحوثي - قد كشف الأسبوع الماضي بأن خلية أمنية حوثية كُلفت بتصفية مصابي كورونا الذين كانوا يصلون إلى مستشفيي الكويت وزايد بصنعاء عبر حقنهم بإبرة مميتة تسمى "إبرة الرحمة".

وقال القيادي الحوثي صادق أبوشوارب عضو ما تسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة لجماعة الحوثي والمعين من قبلها عضواً بمجلس الشورى، في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، أنه تم "إقصاء العلماء والمختصين بمكافحة الفيروس والأوبئة وإيكال المهمه لذوي الجهالة (خلية أمنية)".

وتابع أنه أسند "للخلية قلب الأمور رأساً على عقب وأدى إلى فضيحة العملاء والخونة والمنحرفين عن مسار ما أسماه "المسيرة القرآنية" أمام الشعب اليمني، فامتنع المواطنون من الذهاب إلى المستشفيات حتى لا تغتالهم هذه الخلية وتصفيهم بحقنة الرحمة".