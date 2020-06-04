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صنعاء - ياسمين الخيامي - شرطي أمريكي في فلوريدا يقتل مواطنة من هذا الدولة العربية بالرصاص ( فيديو )

لقيت ملثمة مصرية الأصل، تدعى هبة ممتاز الأزهري، مصرعها برصاص الشرطة الأمريكية، بعد أن انقضت بسكين كبير على شرطي في مدينة Temple Terrace بولاية فلوريدا الأميركية.

وأظهرت كاميرات المراقبة العامة، أن الشرطي تنبه وتداركهجمتها عليه وقتلها وزملاء له بالرصاص في نفس المكان.

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ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين بشرطة الولاية أن هبة فارقت الحياة في مستشفى نقلوها إليه بعد إطلاق النار عليها، هي أخت "الداعشي" الأميركي من أصل مصري، محمد ممتاز الأزهري، والذي اعتقله FBI في 24 مايو/أيار الماضي، بتهمة دعم التنظيم المتطرف والتخطيط لعملية إرهابية في الولايات المتحدة، وهو ما ذكره فيما بعد Kenneth Albano رئيس شرطة المدينة.

وقال الإعلام الأمريكي أن الفتاة المصرية 21 عامًا فقررت الانتقام لشقيقها المعتقل، ومضت يوم الجمعة الماضي وجلست على مقعد خشبي مقابل مبنى البلدية، وحين مر أمامها ضابط شرطة، طلبت مساعدته بأمر ما، ولما اقترب منها انقضّت عليه بسكين ضخم شهرته بيمناها شبيها إلى حد ما بالسيف، لكنه تحاشاها، فحاولت الهرب من المكان، إلا أنه طاردها وزملاء له، وأردوها قتيلة برصاص مسدساتهم، إلا أن كاميرا المراقبة العامة، لم تلتقط هذا المشهد لأنها كانت في زاوية لا تغطي كامل المكان.

ولم يذكر المسؤولون بالشرطة أي معلومات عمن استهدفته الملثمة بسكينها، سوى أنه تعرض لإصابات لا تهدد حياته، وأنه "لم يكن أمامه إلا خيار واحد، هو إطلاق النار" بحسب ما نقلت صحيفة Tampa Bay Times عن رئيس الشرطة، في معرض نقلها عن شهود بأن الضابط صرخ في وجه المرأة: "ألقي السكين. ألقي السكين" مرارا وهو يطاردها، لكنها عاندت واستمرت على ما كانت تنويه، لذلك أطلقوا عليها النار.