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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل... انفجار عنيف وضخم في معسكر للجيش الوطني بمأرب وسقوط قتلى وجرحى بينهم قيادات بارزة.. أسماء وتفاصيل أولية

هز انفجار عنيف، اليوم الخميس، معسكر تابع لقوات الجيش الوطني شمال مدينة مأرب. وقالت مصادر عسكرية ان انفجار هائل يعتقد أنه ناتج عن سقوط صاروخ باليستي هز معسكر العلم وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى بينهم قيادات. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل الحكومة الشرعية تطلع الكويت على الكارثة الحقيقية التي تحدق باليمن والمنطقة عاجل... انفجار عنيف وضخم في معسكر للجيش الوطني بمأرب وسقوط قتلى وجرحى بينهم قيادات بارزة.. أسماء وتفاصيل أولية ورد للتو.. قناة "المسيرة " تفاجأ سكان العاصمة ببث هذا الخبر الصادم والمثير للمخاوف ! تفاصيل مكالمة مسربة بين رئيس الوزراء معين عبدالملك وريم الهاشمي بعد انتهاء موتمر المانحين وماذا دار حول ظهور طفلها وردنا الان.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير "سعود"(صورة) Advertisements وردنا الان.. خبير فلكي يقول :صنعاء ستشهد ظاهرة فلكية لم تشهدها أي عاصمة في العالم !شاهد ماهي! لأول مرة منذ هروبها..السعودية رهف القنون تكشف من هو عشيقها ( صورة ) بعد واقعة ريم الشمري.. محامية كويتية تعتذر للمصرين وتدافع عنهم ورد للتو..الشيخ سلطان البركاني يتوعد بمعاقبة السفير العياشي ويشكل لجنة تحقيق عاجل:الزبيدي يدق ساعة الصفر وطارق عفاش يحرك 7 الوية لسحق قوات الشرعية في زنجبار 5 ذئاب بشرية في بلد عربي يفقدون مراهقة يمنية عذريتها والشرطة ترفض معاقبتهم ( صورة ) انفجار في معسكر للجيش الوطني بمأرب

وأضافت المصادر ان المعلومات الأولية تشير الى استشهاد قيادات في قوت الجيش الوطني بينهم علي مبارك هاديان الحرقان العبيدي وعمير علي مبارك العبيدي .

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