شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة تطالب المنظمات الأممية مساندة حضرموت في مواجهة كارثة السيول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 طالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثه عبدالرقيب فتح، اليوم منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي، بتوجيه المنظمات الاغاثية الأممية العاملة في اليمن للتدخل العاجل وإرسال المواد الاغاثية للمتضررين من السيول والأمطار جراء المنخفض المداري بمحافظة حضرموت، ومساندة جهود السلطة المحلية في جهود الإنقاذ وتنفيذ برامج الإصحاح البيئي.

Advertisements وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد خاطب مكتب تنسيق المساعدات الاغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية إلى إغاثة المتضررين في المحافظة. ووجه فتح السلطة المحلية في حضرموت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناة المواطنين ومتابعة أعمال لجان الطوارئ والإنقاذ وحصر الأضرار والرفع بتقارير عاجلة إلى الحكومة ليتم حلها اولاً بأول. وأكد أن الحكومة تتابع باهتمام بالغ، آثار المنخفض المداري الذي تشهده عدد من المحافظات، وستعمل كافة الجهود للتخفيف من الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة وإغاثة المتضررين من الأمطار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تطالب المنظمات الأممية مساندة حضرموت في مواجهة كارثة السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.