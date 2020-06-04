شكرا لقرائتكم خبر عن "بيل جيتس" يكشف موعد إنتاج لقاح كورون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �جح الملياردير الأمريكي بيل جيتس التوصل للقاح لفيروس كورونا المستجد في عام 2021 . وقال "بيل جيتس " في تصريحات صحفية له : في أحسن الأحوال، قد يتم التوصل إلى لقاح قبل نهاية العام الحالي، لكن على الأغلب سيكون خلال عام 2021 . كما كشف عن حجم التمويلات اللازمة لإنتاج اللقاح مشيراً إلى أنها تتراوح بين10 إلى 20 مليار دولار . وأكد أنه يجب توفير اللقاح لجميع الدول وليس فقط الدول الغنية ، مشيراً إلى أنه لا يمكن ترك إنسان يموت من الفيروس لأنه فقير.

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