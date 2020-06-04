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صنعاء - ياسمين الخيامي - تفاصيل مكالمة مسربة بين رئيس الوزراء معين عبدالملك وريم الهاشمي بعد انتهاء موتمر المانحين وماذا دار حول ظهور طفلها



تفاصيل مكالمة مسربة بين رئيس الوزراء معين عبدالملك وريم الهاشمي بعد انتهاء موتمر المانحين وماذا دار حول ظهور طفلها: قال مصدر مسئول في مكتب رئيس الوزراء رفض الكشف عن اسمه ان رئيس الوزراء اجراء عدد من الاتصالات الهاتفية بعد انتهاء موتمر المانحين عبر لهم عن شكرهم لتقديم ومشاركتهم في الدعم. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: تفاصيل مكالمة مسربة بين رئيس الوزراء معين عبدالملك وريم الهاشمي بعد انتهاء موتمر المانحين وماذا دار حول ظهور طفلها وردنا الان.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير "سعود"(صورة) وردنا الان.. خبير فلكي يقول :صنعاء ستشهد ظاهرة فلكية لم تشهدها أي عاصمة في العالم !شاهد ماهي! Advertisements لأول مرة منذ هروبها..السعودية رهف القنون تكشف من هو عشيقها ( صورة ) بعد واقعة ريم الشمري.. محامية كويتية تعتذر للمصرين وتدافع عنهم ورد للتو..الشيخ سلطان البركاني يتوعد بمعاقبة السفير العياشي ويشكل لجنة تحقيق عاجل:الزبيدي يدق ساعة الصفر وطارق عفاش يحرك 7 الوية لسحق قوات الشرعية في زنجبار 5 ذئاب بشرية في بلد عربي يفقدون مراهقة يمنية عذريتها والشرطة ترفض معاقبتهم ( صورة ) وواضح المصدر ان رئيس الوزراء اجراء اتصال بوزيرة الدولة ريم الهاشمي وعبر لها عن اعجابه بموقفها النبيل باتجاه طفلها الذي ظهر في الفيديو وابتسامتها التي أبهرت الجميع بحسن التعامل مع الاطفال.

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