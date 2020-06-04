تعز: إغلاق مستشفى خاص بعد إصابة عدد من كوادره بفيروس كورونا

أعلن مستشفى الروضة (خاص) بمدينة تعز جنوبي غرب اليمن، اليوم الخميس، إغلاق أبوابه أمام المرضى، بشكل مؤقت، للتعقيم، بعد إصابة عدد من كوادره بفيروس كورونا المستجد.

وقالت إدارة المستشفى في بلاغ صحفي، حصل "يمن شباب نت" نسخة منه،: إنه "نظرا لوجود حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، بينها 3 حالات من أطباء المستشفى، بالإضافة إلى حالات اشتباه وسط الكادر، قررنا إغلاق المستشفى مؤقتا".

وأضاف أن الغرض من إغلاق المستشفى هو التعقيم الشامل، من أجل مكافحة انتشار جائحة كورونا والحد من العدوى.

وذكر أنه القرار سيبدأ تنفيذه من مساء اليوم الخميس، على أن يستأنف تقديم الخدمات من صباح يوم السبت المقبل.

وحتى مساء الأربعاء، سجلت تعز 64 حالة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 17 وفاة وأربع حالات تعاف.

