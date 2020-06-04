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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. البحسني يرأس اجتماعاً عبر شبكة الإنترنت بلجنة الطوارئ بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020
الخليج 365 - المكـلا
رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ظهر اليوم، اجتماعاً عبر شبكة الانترنت بلجنة الطوارئ بساحل حضرموت.
وأكد المحافظ أن هذا اللقاء يعدّ الأول عبر شبكة الانترنت على مستوى المحافظة، ضمن التزاماتها بالإجراءات الاحترازية لوباء "كورونا"، مشدّداً خلال الاجتماع على أعضاء اللجنة بتوحيد الجهود لخدمة المواطنين، في ظل الحالة المدارية التي بلغت تأثيرها محافظة حضرموت، منوهاً بالتركيز على الخدمات الأساسية المتمثلة بالكهرباء والمياه والنظافة التي يحتاجها المواطنون.
وأكد المحافظ أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة شكلت لجنة لرصد حجم الأضرار التي خلفتها مياه الأمطار والسيول بمديريتي حجر وبروم ميفع، ولتقديم يد العون والمساعدة للأسر المنكوبة.
واستمع محافظ حضرموت إلى خطة إدارة مكتب الصحة الجديدة في تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وكذا الجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في الصفوف الأمامية لمنع تفشي وباء كورونا، وجهود لجنة الطوارئ لرصد الأضرار، وتوفير الخدمات الأساسية.
الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع عبر شبكة الانترنت يعد الأول من نوعه بين قيادات السلطة المحلية بحضرموت، ضمن التزامها بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا.
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