- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. وزير المالية ومحافظ حضرموت يتفقدا الترتيبات النهائية لافتتاح المستشفى العسكري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020
حضرموت - الخليج 365
تفقد وزير المالية سالم صالح بن بريك، ومحافظ حضرموت محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، بمدينة المكلا؛ الترتيبات النهائية لافتتاح المستشفى العسكري بقيادة المنطقة العسكرية الثانية في مرحلته الأولى.
حيث طاف الوزير "بن بريك" بأقسام المبنى، وأشاد بمستوى الإنجاز السريع فيه.
كما وضح محافظ حضرموت "البحسني" أن المستشفى سيكون رافد لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، وهو ضمن الخطط المستمرة لتحسين القطاع الصحي فيها.
وتبلغ السعة الاستيعابية للمستشفى العسكري من ٨٥ الى ١٠٠ سرير للترقيد، قابلة للزيادة في المستقبل، و ٢٠ سرير خاص بالعناية المركزة، تم تجهيزها بكافة المستلزمات الطبية من أجهزة تنفس صناعي، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية، وغيرها من الأجهزة الضرورية لأقسام العناية المركزة، كذا الأجهزة المخبرية الخاصة بالفحوصات، وجهاز أشعة سينية كذلك.
يذكر أن المستشفى العسكري تم تجهيزه بصورة عاجلة، ضمن خطة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية لمواجهة وباء فايروس كورونا (كوفيد 19) الذي ضرب دول العالم
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وزير المالية ومحافظ حضرموت يتفقدا الترتيبات النهائية لافتتاح المستشفى العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.