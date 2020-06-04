وزير المالية ومحافظ حضرموت يطلعان على سير أعمال المرحلة الثانية بكلية الشرطة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

الخليج 365 - المكـلا

اطلع وزير المالية الأستاذ سالم بن بريك ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، على سير العمل الجاري في تنفيذ المرحلة الثانية لمنشآت ومباني كلية الشرطة بحضرموت.

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وطاف وزير المالية ومحافظ حضرموت بمنشآت ومباني الكلية وساحة العرض، مستمعين من مدير الكلية العميد ركن سالم عبدالله الخنبشي الى شرح كامل عن الكلية والمنهاج الدراسي وسير استقبال الطلاب والدراسة العلمية والتطبيقية وسير العمل في انجاز المباني والقاعات الأكاديمية ضمن المرحلة الثانية بالكلية.

وتشمل المرحلة الثانية للكلية تشييد المبنى الأكاديمي الذي يضم قاعة محاضرات و16 صفاً دراسياً و14 مختبراً و8 مكاتب وملحقات ومرافق خدمية، وبناء مبنى الإدارة الذي يضم مكاتب إدارة الكلية والأقسام التابعة لها وقاعة اجتماعات كبيرة، إلى جانب بناء مبنيين لسكن الطلبة يتكون كل مبنى من 3 أدوار