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اشتباكات مسلحة يتسبب بها محافظ شبوة

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شبوة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

اشتباكات مسلحة يتسبب بها محافظ شبوة

شبوة - الخليج 365

اندلعت اشتباكات مسلحة بمنطقة خبر لقوش بمحافظة شبوة.

 

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وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات استخدمت فيها كافة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

 

وأضافت المصادر أن الاشتباكات جاءت بعد أن أصدار محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو قرارا بإعفاء سالم علي القميشي عن تحصيل ضريبة القات في المحافظة وتعيين صالح محمد الهبيلي بدلا عنه

 

هذا ولم تشر المصادر إلى وقوع ضحايا.

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