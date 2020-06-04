شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشتباكات مسلحة يتسبب بها محافظ شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

شبوة - الخليج 365

اندلعت اشتباكات مسلحة بمنطقة خبر لقوش بمحافظة شبوة.



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وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات استخدمت فيها كافة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات جاءت بعد أن أصدار محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو قرارا بإعفاء سالم علي القميشي عن تحصيل ضريبة القات في المحافظة وتعيين صالح محمد الهبيلي بدلا عنه

هذا ولم تشر المصادر إلى وقوع ضحايا.