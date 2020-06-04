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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير شرطة تعز يزور هيئة مستشفى الثورة ويعين ضابطا للأمن والنظام في الهيئة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020
صنعاء - الخليج 365
نفذ مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي ، زيارة تفقديةلهيئة مستشفى الثورة للاطلاع ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالترتيبات الأمنية في هيئة المستشفى.
وخلال الزيارة التقى العميد منصور الأكحلي بنائب رئيس الهيئة للشؤون الإدارية الدكتور مختار عبدالرحمن ونائب رئيس الهيئة للشؤون القانونية الدكتور أحمد قحطان ومدير عام الشؤون القانونية وفاء الصلوي.
وفي اللقاء ناقش العميد الأكحلي مع رئاسة الهيئة عددا من القضايا المهمة من بينها ملف جرحى الأمن والإحتياجات اللازمة لهم داعيا الهيئة إلى التعاون الكامل مع الجرحى وتذليل الصعوبات والإهتمام بهم والمتابعة المستمرة لوضعهم الصحي مؤكدا بأن شرطة تعز تولي قضية الجرحى اهتماما بالغا تقديرا لبطولاتهم وتضحياتهم في سبيل حفظ الأمن والإستقرار.
كما وتم مناقشة الجانب الأمني في هيئة مستشفى الثورة حيث أصدر العميد منصور الأكحلي قراراً بتعيين المقدم عبدالله القيسي ضابطا لأمن الهيئة والنقيب عيسى الحميري نائباله وتكليفهم مسئولية حماية المستشفى والبوابات الرئيسية ، واستبدال حماية الأقسام بأفراد من الأمن العام تم تأهيلهم وتدريبهم على كيفية التعامل مع المواطنين والحالات المرضية حيث يأتي هذا القرار في سبيل تعزيز دور الأمن في المستشفى وتجاوز السلبيات التي حصلت خلال الفترات الماضية.
من جانبهم، ثمن نواب رئيس هيئة مستشفى الثورة الجهود التي تبذلها إدارة عام شرطة محافظة تعز ، وأشادوا بالإجراءات التي اتخذها العميد منصور الأكحلي والتي ستسهم بشكل أساسي في تعزيز الأمن ومنع حمل السلاح بكافة أنواعه داخل حرم المستشفى والحفاظ على ممتلكاته وحماية الكادر الطبي في الهيئة.
رافقه في الزيارة مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الشرطة العقيد عدنان السقاف.
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