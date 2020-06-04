شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مواطن وزوجته ونجاة ابنتهما بنيران حوثية في إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل مواطن وزوجته، اليوم الخميس، فيما نجت ابنتهما بنيران مليشيا الحوثي في إب، وسط اليمن.



وأوضحت مصادر محلية، أن طقما يتبع ميلشيا الحوثي أطلق الرصاص الحي في خط المعاين وسقط شخص وزوجته قتلى.

وأفادت المصادر، نجاة ابنتهما التي كانوا عازمين على الدخول إلى وسط المدينة لشراء كسوة خاصة بعرسها.

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