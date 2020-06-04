إب.. مقتل مواطن وإصابة آخر برصاص مسلح حوثي استهدف باصاً لنقل الركاب

قُتل شخصاً وأصيب آخر، صباح اليوم، برصاص مسلح حوثي في مدينة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن مسلحاً حوثياً كان على متن طقم عسكري في منطقة المعاين، شمال مدينة إب، أطلق النار على "باص ركاب" ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة آخر وسقوط امرأتين مغشياً عليهما.



وتشير المصادر إلى المقتول كان برفقة زوجته وابنتهما وكانوا في طريقهم لشراء كسوة زواج الفتاة التي من المتوقع زواجها قريباً.



ولم تشر المصادر إلى دوافع الجريمة، إلاّ أنه عادة مايقوم مسلحون حوثيون بإطلاق النار بشكل عشوائي في الأماكن المزدحمة لإفساح المجال لهم.



وتشهد محافظة إب، جرائم قتل وانتهاكات أمنية يومية، يقوم بها مسلحون حوثيون، في ظل فوضى أمنية عارمة وانتهاكات جسيمة تطال المدنيين.



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