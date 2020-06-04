المشتركة تكسر هجوما حوثيا على حيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

كسرت القوات المشتركة هجوماً للمليشيات الحوثية – ذراع إيران في اليمن – على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، فيما عاودت المليشيات الانتقام بقصف المدينة بقذائف مدفعية الهاون.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في حيس، ان المليشيات الحوثية نفذت هجوماً على مواقع القوات المشتركة من مناطق سيطرتها شمال شرق حيس ، لكنها سرعان ما انكسرت أمام صلابة أبطال القوات المشتركة.

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وأضافت المصادر ان القوات المشتركة تصدت للهجوم وأجبرت الحوثيين على الانسحاب والتراجع بعد سقوط خسائر بشرية ومادية في صفوفهم خلال الاشتباكات.

واشارت المصادر إلى ان المليشيات شنت قصفاً انتقامياً بقذائف الهاون على الأحياء السكنية في مدينة حيس بعد خسارتها أمام القوات المشتركة.

وكان الحوثيين قد رفعوا وتيرة خروقاتهم للهدنة الأممية في مدينة حيس، خلال نهار اليوم، مما أدى إلى إصابة أمره جراء جرائم استهداف المليشيات للمنازل في ظل صمت أممي مخزٍ.