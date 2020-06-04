شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. وصول جثمان المصور الصحفي نبيل القعيطي إلى منزله قبل مواراته الثرى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 وصل جثمان المصور الصحفي نبيل القعيطي، صباح اليوم الخميس، إلى منزله في عدن، جنوب اليمن، قبل مواراته الثرى.

وبث ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تسجيلا مصورا يظهر وصول جثمان القعيطي إلى منزله قبل أن يتم تشييعه ودفنه. Advertisements وكان مسلحون مجهولون، أطلقوا النار على المصور نبيل القعيطي في عدن ما أدى إلى استشهاده على الفور. واشتهر القعيطي بتغطيته الميدانية لأحداث عدن والمناطق القريبة منها.

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