إصابة امرأة جراء قصف حوثي بحيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية منازل المواطنين في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة، بالساحل الغربي لليمن، بمختلف أنواع الأسلحة ، مما أسفر عن إصابة امرأة بجروح.



مصادر محلية في حيس أفادت عن إصابة المواطنة ” جمعة جنيد البريجي الخريبي” ، البالغة من العمر 40 عاما، بنيران الحوثيين، جراء استهدافهم للمنازل بسلاح معدل البيكا.

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ووفقاً للمصادر، ان المليشيات اطلقت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 صوب أحياء سكنية أخرى بشكل هستيري.

وأوضحت المصادر، أن عمليات الإستهداف خلفت حالة من الخوف والذعر في صفوف السكان الآمنين في منازلهم، بعد ارتكاب المليشيات جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في أوقات سابقة، أوقعت شهداء وجرحى من النساء والأطفال والشيوخ.

ورفعت المليشيات الحوثية – المدعومة إيرانيا – من وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة، في تعنت واضح منها ، رافضة الإلتزام ببنود الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة