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اتهامات جديدة للضباط الأربعة في قضية جورج فلويد

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عدن - ياسمين التهامي - قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إيمي كلوبوشار إن المدعي الذي يحقق في وفاة جورج فلويد في مينيابوليس أعاد توصيف الوقائع وسيوجه إلى الشرطي الذي جثا على عنق فلويد تهمة جريمة قتل من الدرجة الثانية، مع توجيه اتهامات أيضا إلى الشرطيين الثلاثة الآخرين.

 

 

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وقالت كلوبوشار على موقع تويتر إن " مدعي عام مينيسوتا كيث اليسون سيشدد الاتهام بحق " الشرطي " ديريك شوفن في مقتل جورج فلويد إلى جريمة من الدرجة الثانية.

 

وسيوجه اتهامات أيضا إلى الشرطيين الثلاثة الآخرين"، مبينة أنها خطوة مهمة أخرى للقضاء.

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