- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020
الخليج 365 ـ مأرب
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 04/حزيران/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 7 غارات على مواقع للمليشيا في مديريتي مجزر وصرواح.
وأكدت المصادر أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وتشهد المديريتان، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مأرب وسقوط قتلى وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.