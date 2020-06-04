الأرصاد يحذر المواطنين من استمرار المنخفض الجوي ويتوقع امتداد تأثيره نحو عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، في النشرة المتوقعة خلال الـ12 ساعة القادمة بدءا من فجر اليوم الخميس، استمرار تكون السحب الركامية الرعدية الممطرة، وهطول أمطار متفاوتة الشدة بين المتوسطة والغزيرة على المناطق المتأثرة بالمنخفض الجوي، وإمتداد التأثير الى محافظة عدن.



وبين المركز أن الساعات الماضية شهدت أمطارا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية، كان أغلبها خارج إطار محطات الرصد الجوي.

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وأضاف: "ما زالت آثار المنخفض الجوي الذي أثر على أجواء البلاد خلال الأيام الماضية حاضرة من خلال كمية الرطوبة التي دفعها إلى أجواء محافظات (شبوة، مأرب، الجوف، البيضاء، أبين والضالع)، وعلى أجواء المرتفعات الجبلية من محافظة صعدة شمالاً إلى محافظة لحج جنوباً". مشيرا إلى انه من المتوقع إمتداد التأثير إلى محافظة عدن.

وتوقع المركز إستمرار تكون السحب الركامية الرعدية الممطرة، وهطول أمطار متفاوتة الشدة بين المتوسطة والغزيرة خلال الساعات القادمة على تلك المناطق.

وحذر جميع المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول أثناء أو بعد هطول الأمطار. وكذلك "ساكني المنازل الطينية بأخذ الاحتياطات اللازمة حفاظاً على سلامتهم"