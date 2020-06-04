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الرياض - رنا عبدالله - عـــــاجل .. مقتل الفنانة المصرية ”دنيا سمير غانم“ قبل قليل بشكل صادم .. والحزن يعمم المدن المصرية .. شاهد

نشر نشطاء خبر وفاة الفنانة دنيا سمير غانم عقب ظهورها في فيلم “تسليم أهالي”، حيث انتشرت خبر وفاتها بزعم إصابتها بكورونا خلال الفترة الماضية، مما أثار الخبر ضجة واسعة خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصات السوشيال ميديا في مصر.

بعد أن نشرت عدة مواقع أنباء وفاة الفنانة دنيا سمير غانم ، أكدت بنفسها أنها بخير ولم تتعرض لأي شيء حيث أعلنت عن علمها بالإشاعة من خلال صديقاتها أن الكثير منهم اتصلوا بها للتحقق من الأمر، وهي ليست على علم بما يحدث، مما زاد من استيائها.

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وأشارت إلى أن ما فائدة الناس في نشر مثل هذه الشائعات أنها لا تساعد بشيء وتتسبب في التوتر والاستياء في قلب الفنان ومحبيه، مع العلم أن معظم مواقع التواصل الاجتماعي Facebook وTwitter نشرت الأخبار بعبارة “مقتل دنيا سمير غانم”.

فيلم “تسليم أهالي” يسجل أول بطولة مطلقة في السينما للنجمة دنيا، بعد أن قدمت أكثر من بطولة في الدراما التلفزيونية على مدى السنوات الأخيرة، والفيلم من بطولة هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز ومحمد عتاقة، بمشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف بينهم إيمي سمير غانم ولوسي وآخرين، من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

غابت دنيا عن السينما منذ ثلاث سنوات، حيث عرضت آخر أعمالها فيلم “لف ودوران” الذي قدمته في عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركت في بطولة الفنانة صابرين والفنان بيومي فؤاد، ميمي جمال، جميلة عوض، ياسر الطوبجي، أنعام سلوسة، شيرين الجمل، حمادة شوشة، والمؤلفة منى فوزي وإخراج خالد مرعي.