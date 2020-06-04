شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تعيد فتح منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت الحكومة اليمنية الأربعاء بفتح منفذ الوديعة الحدودوي مع السعودية أمام اليمنيين العالقين في منطقة شرورة.

وقالت السفارة اليمنية في الرياض في تغريدة على "تويتر" إن الحكومة وجهت بفتح منفذ الوديعة أمام الرغبين بالعودة الى اليمن شريطة أن لديهم شهادة فحص "بي سي آر".

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ودعت المواطنين الراغبين بالمغادرة إلى اليمن إجراء فحص كورونا شريطة أن تكون المغادرة خلال 48 ساعة من ظهور نتيجة الفحص.

ومنتصف مايو الماضي، أعادت الحكومة اليمنية إغلاق منفذ الوديعة البري مع السعودية، وذلك بعد أيام من فتحه أمام مئات العالقين بالخارج.

وكانت الحكومة قد سمحت لليمنيين العالقين في الجانب السعودي بالدخول عبر منفذ الوديعة إلى اليمن بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة لقضاء مدة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، وتأمين السكن لهم واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والأمنية الاحترازية حتى انتهاء مدة الحجر الصحي البالغة 14 يوما.