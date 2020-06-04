شكرا لبحثكم عن خبر مروحية الجيش تنفذ مهمة طارئة في مدينة سيئون بحضرموت (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تدخلت مروحية عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الأولى في إنقاذ مواطنا علق مع سيارته داخل مجرى أحد الوديان في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد .

وقالت مصادر محلية إن فرق الإنقاذ بالمدينة تحركت لمساعدة المواطنين العالقين وذلك نظر لما خلفه إعصار بحر العرب الذي عصف بالمحافظة .

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تسببت السيول الناتجة عن المنخفض المداري، في جرف خمسة أشخاص،اليوم الأربعاء، بوادي هينن في مديرية القطن غرب وادي حضرموت.

وفي وقت سابق قال شهود عيان إن ثلاثة أشخاص من الذين جرفتهم السيول تم العثور على جثثهم، فيما يجري البحث عن اثنين آخرين.



وكانت أمطار غزيرة هطلت على محافظة حضرموت منذ أمس ولا زالت مستمرة في عدد من المديريات تحت تأثير المنخفض المداراي الذي وصل أمس الثلاثاء.

وتسببت الأمطار في جريان سيول كبيرة من عدد من أودية محافظة حضرموت وسط تحذيرات من عدم التواجد بمجاري السيول والمجازفة بقطعها.