شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. الفنان يحيى إبراهيم في أول ظهور له بعد مرضه يتحدث عن حالته الصحية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر الفنان اليمني الكبير يحيى إبراهيم بمعية ابنه الفنان عبدالله يحيى إبراهيم في فيديو حديث يوضح لجمهوره حقيقة حالته الصحية.

وطمأن الفنان إبراهيم في الفيديو الذي حصل "يمن برس" على نسخة منه جمهوره على صحته، نافيًا أن يكون أصيب بفيروس كورونا كما أشيع.

وأشار الفان يحيى إبراهيم إلى تعرضه لوعكة صحية بسيطة بسبب ضغط العمل في مسلسلات رمضان.

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وقال الفنان إبراهيم إن الوعكة الصحية استمرت ستة أيام لكنه تعداها وهو حاليا بصحة جيدة.

وقدم إبراهيم الشكر للأطباء و المستشفى الذين ساعدوه على تخطي هذه الوعكة، كما شكر كل جمهوره الذين سألوا عنه.