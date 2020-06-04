شكرا لبحثكم عن خبر إصابة مسؤول كبير في الحكومة الشرعية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أصيب اليوم الأربعاء مسؤول حكومي كبير بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد . Advertisements ونقلت صحيفة "عدن الغد" عن مصادر مقربة قولها "إن الدكتور علي الوليدي وهو وكيل وزارة الصحة أصيب بالفيروس خلال عمله في المجمعات الصحية. وأشارت المصادر إلى أن الوليدي يخضع لعلاج مكثف بمنزله مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة.

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