شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء تفقد أشهر أطبائها بفيروس كورونا وتتشح بالسواد والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - توفي طبيب يمني شهير في العاصمة صنعاء مساء الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال مصدر طبي لـ"يمن برس" إن أخصائي طب وجراحة العظام في المستشفى الجمهوري بصنعاء الدكتور عبدالله الهيصمي مساء الثلاثاء متأثراً بإصابته بالفيروس.

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ويعد الدكتور عبد الله الهيصمي واحد من أشهر أخصائيي طب وجراحة العظام وتقويم التشوهات الخلقية في اليمن.

وأمس الأول توفيت الدكتورة آمال نعمان الذبحاني استشارية طب العيون واستشارية جراحة وتصحيح حول العينين الوحيدة في اليمن، وعضو هيئة التدريس في كلية طب جامعة صنعاء بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ومنذ منتصف مايو الفائت، توفي نحو 25 طبيب في العاصمة صنعاء ومدينة عدن بفيروس كورونا المستجد وسط نقص كبير في وسائل الحماية الشخصية للكوادر الطبية.