شكرا لبحثكم عن خبر السعودية: خزان صافر به أكثر من مليون برميل نفط وهو مهدد بالانفجار والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من خطورة خزان النفط العائم صافر العائم قرب ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة، مؤكدًا أنه يمكن أن ينفجر في أي وقت.

ووفقا لوكالة واس قال وزير الخارجية السعودي: نناشد المجتمع الدولي لممارسة الضغوط كافة على الميليشيات الحوثية للسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالوصول لموقع خزان النفط العائم (صافر).

وأضاف وزير الخارجية السعودية: أن هذا الخزان يوجد به أكثر من مليون برميل نفط وهو مهدد بالانفجار منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة في 2015.

وبالتزامن مع تحذير وزير الخارجية السعودي بشأن الكارثة، حذرت أيضًا الحكومة اليمنية من وضع خزان النفط صافر، مشيرة إلى أنه “أصبح في غاية الخطورة أكثر من أي وقت مضى”.

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وقال محمد الحضرمي، وزير الخارجية في تغريدات نشرتها الوزارة على حسابها بموقع تويتر: “في تدهور خطير في حالة خزان صافر العائم، حدث يوم الأربعاء الماضي تسرب للمياه داخل الخزان”.

وتابع الحضرمي :”لا تزال ميليشيات الحوثي ترفض السماح لفريق الأمم المتحدة بصيانته وتساوم للحصول على مكاسب سياسية برغم مطالبتنا وموافقتنا على كل مبادرات المبعوث والأمم المتحدة”.

وأشار الحضرمي إلى أنه بعث في خطاب هو الخامس للأمين العام للأمم المتحدة “محذرًا من أن وضع خزان النفط صافر أصبح في غاية الخطورة أكثر من أي وقت مضى ما قد يؤدي إلى غرق أو تسريب أو انفجار الخزان في أي لحظة”.

وحمل وزير الخارجية، ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة، في حال وقوع أكبر كارثة بيئية في العالم.