شكرا لبحثكم عن خبر وفاة قيادي في حزب المؤتمر بصنعاء إثر إصابته بكورونا (الاسم) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسطيرة مليشيا الحوثي الانقلابية، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد. وبحسب مصادر محلية، فإن عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر، والوكيل السابق لوزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب، عبد الرحمن حسن الحسني، توفي بكورونا في صنعاء. وذكرت المصادر ان الحسني توفي بعد أيام من وعكة صحية عانى خلالها من ضيق في التنفس وحمى شديد، تبين أنها ناتجة عن إصابته بكورونا.

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