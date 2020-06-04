شكرا لبحثكم عن خبر جباري: المنح والمعونات لليمن بمليارات الدولارات وتأثيرها على أرض الواقع غير ملموس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال عبدالعزيز جباري، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن المنح والمعونات والمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن بمليارات الدولارات، ولكن تأثيرها على أرض الواقع غير ملموس.

جاء ذلك تعليقا على نتائج مؤتمر المانحين لليمن 2020، الذي نظمته الممكلة العربية السعودية الثلاثاء، في العاصمة الرياض.

وقال جباري وهو أيضا نائب رئيس مجلس النواب اليمني، إن مؤتمر المانحين الحالي الخاص باليمن لا يختلف عن ما سبقه من مؤتمرات.

وأضاف جباري في تدوينة على حسابة بتويتر، مساء الثلاثاء: "يسمع اليمنيون عبر الإعلام عن المنح والمعونات والمساعدات بمليارات الدولارات، ولكن تأثيرها ووجودها على أرض الواقع غير ملموس".

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، تعهدات مالية بقيمة إجمالية 1.35 مليار دولار قدمتها الدول التي شاركت في المؤتمر الدولي للمانحين، الذي عقد افتراضيا لحشد الدعم المالي للجهود الإنسانية في اليمن.

ومن بين الدول التي تعهدت بتقديم دعمها المالي للعمليات الإنسانية، السعودية، التي أعلنت عن تعهدات مالية بقيمة نصف مليار دولار من إجمالي المبلغ.

فيما تعهدت الولايات المتحدة بمبلغ 225 مليون دولار وبريطانيا 196 مليون دولار وألمانيا 137 مليون دولار والمفوضية الأوروبية 78 مليون دولار.

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وأعلنت بلدان أخرى شاركت في المؤتمر عن تعهدات مالية بأرقام مختلفة تتراوح بين مئات الألوف وعشرات الملايين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمشاركين في المؤتمر، إن اليمن يحتاج مساعدات إنسانية بقيمة 2.4 مليار دولار حتى نهاية 2020.

وأضاف عبر دائرة تليفزيونية: "وكالات الإغاثة العاملة باليمن تحتاج إلى 2.41 مليار دولار لتغطية المساعدات الأساسية للسكان، خلال الفترة من يونيو/ حزيران الجاري حتى ديسمبر/ كانون أول المقبل".

وحذر من أن " عدم توفير قيمة المساعدات، سيؤدي إلى إغلاق أكثر من 30 برنامجا من أصل 41 برنامجا أمميا لدعم اليمن، في غضون أسابيع.



عبدالعزيز جباري @Abdulazizjupari

لايختلف مؤتمر المانحين لليمن الحالي عن ماسبقه من مؤتمرات يسمع اليمنيون عبر الإعلام عن المنح والمعونات والمساعدات بمليارات الدولارات

ولكن تأثيرها ووجودها على أرض الواقع غير ملموس ..

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6:44 PM - Jun 2, 2020