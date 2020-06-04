البحسني يوجه لجنة برئاسة الوكيل الفني بسرعة  النزول الى مديرية حجر اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ونائبه مدير عام الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة، وتضم في عضويتها المهندسين والمختصين في المياه والكهرباء والطرق والجسور والأشغال العامة والزراعة والري، مهمتها التحرّك بشكل سريع اليوم الى مديرية حجر والمكوث بها، للوقوف على أضرارها جرّاء الأمطار والسيول التي شهدتها بسبب المنخفض الجوي، والرفع بالأضرار والخسائر في الممتلكات والطرق والقطاع الزراعي، ومساعدة المواطنين والوقوف الى جانبهم وتقديم العون لهم، والرفع باحتياجاتهم الضرورية بشكل عاجل الى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.



ودعا المحافظ أبناء مديرية حجر وجميع مديريات المحافظة الى أخذ الحيطة والحذر، والمساهمة في انجاح جهود اللجنة والسلطة المحلية بالمديرية.

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