شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توضيح يكشف حقيقة العلاقة بين اعصار نيسارغا في شرق بحر العرب بامطار وسيول اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال نبيل عبود بأن بعض الصحف المحلية تتداول خبرا بإن إعصار نيسارغا ضرب شرق اليمن وخلفت امطاره وسيوله خسائر بشريه ومادية كبيرة غير ان نيسارغا تشكل في شرق بحر العرب ثم ضرب سواحل بومبي وتعمق في شمال غرب الهند ، ولم يقترب اطلاقا او تمتد دائرة تأثيره الى سواحل شرق اليمن .



وقال بأنه لا علاقة له باي من الامطار الغزيرة التي هطلت على اراضي عمان واليمن والسيول الجارفة التي تسببت بخسائر بشرية و مادية في حضرموت او غيرها والناتجة عن المنخفض الجوي الذي تشكل غرب بحر العرب قبالة سواحل ظفار والمهره وتعمق داخل محافظة ظفار العمانية ثم انعطف غربا نحو محافظة المهرة ومنها الى حضرموت ولا زال حتى هذا اليوم الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٠ مستمرا في تقدمه بسحبه وامطاره على محافظات الوسط وغرب اليمن وهذا للتوضيح وتجنب اللبس خاصة وقد ذكر الخبر ان التصريح قد جاء على لسان مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس وعليه نرجو التصحيح وتوخي الدقة في تقديم الاخبار ونقلها.

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