شكرا لبحثكم عن خبر خسارة فادحة.. المشاط ينعي الصحفي ”الحبيشي” ويتحدث عن سبب وفاته والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نعى مهدي المشاط رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع لمليشيا الحوثي، الصحفي اليمني الموالي للجماعة، احمد الحبيشي، الذي توفي مساء الثلاثاء، في العاصمة صنعاء إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المشاط في برقية العزاء التي نشرتها وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، إن الصحفي الحبيشي توفي إثر مرض عضال الم به.

ولم تشير البرقية إلى إصابة الصحفي البحيشي بفيروس كورونا، وهو النهج الذي تمارسة المليشيات في تقديم عشرات التعازي لعائلات شخصيات اجتماعية أو كانت تتقلد مناصب حكومية توفيت خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف المشاط في برقية العزاء، أن رحيل الحبيشي يعد خسارة فادحة على المليشيات والوسط الإعلامي التابع للجماعة,

وكانت مصادر متعددة منها مقربة من الصحفي الحبيشي، أكدت أنه توفي اثر اصابتة بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء .

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وكان الحبيشي قد نشر تغريدة في حسابة بتويتر طالب فيها بمساعدته اثر تعرضه لحمى حادة وسعال جاف وهي اعراض واضحة تكشف عن حقيقة وفاته إير إصابته بفيروس كورونا.

يشار إلى أن الحبيشي شغل منصب نقيب الصحفيين اليمنيين في فتره من حياته، ويشغل حاليا رئيس المركز الاعلامي لحزب المؤتمر الشعبي العام فرع صنعاء ومستشارا إعلاميا لرئيس مايسمى المجلس السياسي الاعلى للحوثيين .

وتكشف التعازي التي يبعثها مهدي المشاط حقيقة مدى انتشار وباء كورونا في مناطق سيطرتهم، بالإضافية إلى التعازي التي تملأـ وسائل التواصل الاجتماعي لأقارب متوفين نتيجة كورونا بمناطق سيطرة الحوثيين، وتتحدث مصادر طبية وصحية عن آلاف الإصابات ومئات الوفيات حتى الآن.

وينتهج الحوثيون سياسة التعتيم على حالات الإصابات والوفيات في مناطق سيطرتهم، وأعلنوا فقط عن 4 حالات حتى الآن أحدها توفت واثنتان شفيتا، حسب زعمهم.