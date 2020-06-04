شكرا لبحثكم عن خبر سيشكل كارثة.. كورونا ينتقل من المدن إلى الريف وتسجيل حالة وفاة في إحدى المناطق النائية بعمران (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي مواطن يمني، اليوم الأربعاء، في أحدى المناطق الريفية بمديرية ريدة في محافظة عمران (شمال العاصمة صنعاء) جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقالت مصادر محلية لـ "المشهد اليمني" ، إن المواطن عبدالرحمن السكني، توفي اليوم، بعد أيام من المعاناة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر، إن السكني، إصيب بفيروس كورونا وعزل نفسه في منزله قريته بمديرية ريدة بعمران، إلا إنه توفي اليوم بعد ان تدهوت حالته الصحية جراء إصابته بالوباء.

وكانت وسائل إعلام محلية ونشطاء، تداولوا فيديو مسرب لقطات لمليشيا الحوثي وهي في مقبرة تقوم بدفن عدد من الوفيات قيل إنها بمحافظة عمران.

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وظهر في الفيديو عناصر مسلحة في مقبرة يبدو أنها حوثية تقوم بدفن متوفيين وهي مرتدية سترات وقاية من الفيروس بعد حفرها قبور جماعية لهم بواسطة جرافة.

وسجلت المدن التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي زيادة كبير في عدد الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ، وبدأ الوباء ينتقل من المدن الرئيسة إلى المناطق الريفية التي سيشكل الوباء فيها كارثة كبيرة بسبب الفقر الذي يعاني منه أغلب سكان المناطق النائية.

وثمة مخاوف كبيرة من تفشي فيروس كورونا في المناطق الريفية التي تفتقر إلى أبسط الخدمات الطبية بالإضافة إلى الفقر الذي يعاني منه المجتمع اليمني في الريف، حيث يعاني النظام الصحي من نقص أجهزة التنفس الاصطناعي، وتدهور البنية التحتية للمنشآت الصحية منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014م.