شكرا لبحثكم عن خبر إصابة وكيل وزارة الصحة ”الوليدي” بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصيب وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي بفيروس كورونا . وقالت مصادر مطلعة أن الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة اليمنية وعضو اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا أصيب بفيروس كورونا . وقالت المصادر إن الوليدي حاليا في العزل الصحي في منزله . وشغل الوليدي ناطقا رسميا باسم اللجنة قبل أن يتم تغييره بالناطقة الحالية الدكتوره اشراق السباعي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة وكيل وزارة الصحة ”الوليدي” بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.