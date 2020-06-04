شكرا لبحثكم عن خبر قيادي رفيع في ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى لمليشيا الحوثي” يكشف عن كارثة حقيقية خلال الأسبوعين القادمين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف قيادي رفيع وعضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الاعلى لمليشيا الحوثي"، اليوم الاربعاء، عن كارثة حقيقية خلال الأسبوعين القادمين.

وقال البرلماني وعضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الاعلى للحوثيين"، سلطان السامعي، نقلا عن أحد المعنيين بالشأن الصحي في اليمن، "أن البلاد مقبلة خلال الأسبوعين القادمين على كارثة حقيقية"؛ في إشارة إلى الوضع الصحي الذي تسببت به المليشيا إزاء تعتيمها الكبير حول اعداد الاصابات والوفيات، الناتجة عن فيروس كورونا المستجد بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

جاء ذلك في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني ".

وكان الدكتور حمدي الحكيمي، أخصائي طب المجتمع والوبائيات، توقع في دراسة له، أن مدينة صنعاء ستشهد انتشار كارثي لوباء كورونا المستجد؛ وهي السيناريو المتوقع ابتداء من شهر يونيو الجاري في حالة فرضية عدم التباعد الاجتماعي، حيث تنبأت الدراسة أن مضاعفات الوباء ستكون أسوأ بكثير في صنعاء منها في عدن حيث سترتفع في شكل موجة عالية في نهاية يونيو لتصل إلى 300 ألف مصاب والذي يتوقع أن يحتاج 45 ألف مريض لرعاية طبية، منهم حوالي 15 ألفا سيكونون في حالة حرجة تحتاج إلى وحدات عناية مركزة.

وأوضحت الدراسة أنه سيبدأ عدد المصابين بانخفاض تدريجي على شكل موجات تنخفض وترتفع بشكل حاد حتى تبدأ في الاستقرار نسبيا في شهر نوفمبر القادم حينها حوالي 20% من سكان صنعاء سيصابون بالمرض.

وتوقعت الدراسة التي أجراها الحكيمي أن تصل الوفيات المتوقعة في الأشهر القادمة في صنعاء إلى حوالي 3 أضعاف الوفيات في عدن وذلك خلال السنة القادمة وربما يرجع ذلك إلى كون عدد السكان في صنعاء أكبر بكثير من عدن حيث تزيد الوفيات تدريجيا إلى أن تصل إلى 110 آلاف وفاة خلال عام واحد، وهذا يرجعنا لمقولة إن المدن الكبيرة هي ولائم الأوبئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي رفيع في ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى لمليشيا الحوثي” يكشف عن كارثة حقيقية خلال الأسبوعين القادمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.