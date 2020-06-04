شكرا لبحثكم عن خبر طالبت إريتريا بتقديم إعتذار مالم فإنها ستقوم بالرد .. الحكومة الشرعية تتحدث عما يجري في جزيرة حنيش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الأربعاء، إن قوات إرتيرية باختطاف أربعة صيادين يمنيين من المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر، ودعت إريتريا إلى تقديم اعتذار مالم فإنها سترد في الوقت والمكان المناسبين.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، عقيد وضاح الدبيش قوله؛ إن "قوات خفر السواحل الإريترية دخلت المياه الإقليمية اليمنية قبالة سواحل الخوخة والمخا، على بعد 18 ميل بحري".

وأضاف، لم تكتف تلك القوات بدخولها المياه اليمنية، بل قامت باختطاف أربعة صيادين يمنيين واقتيادهم إلى إريتريا.

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وأكد الدبيش أن ما أقدمت عليه القوات الإريترية هو انتهاك واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية، التي تنظم خطوط الملاحة بين الدول، ويندرج في إطار العبث الذي تمارسه إريتريا في البحر الأحمر.

وأوضح أن قوات خفر السواحل اليمنية عملت على ضبط النفس، تجنبًا للمواجهات المباشرة، حتى يتم رفع الأمر إلى الأمم المتحدة، وإخطارها بتجاوزات إريتريا.

ودعا إريتريا إلى "إعادة الصيادين اليمنيين، الذين اختطفتهم، وتقديم اعتذار، وإلا فإن القوات المشتركة وقوات خفر السواحل سترد في الوقت والمكان المناسبين".