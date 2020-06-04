”الأمن القومي الأمريكي” يفتح النار على مليشيا الحوثي

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يزيد بن سلمان - شبوة - فتح مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، النار على مليشيا الحوثي.

وحذر المجلس في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، من أنه "بدلاً من استجابة المليشيا لنداءات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، تهاجم المملكة العربية السعودية بطائرات بدون طيار متفجرة تقدمها إيران".

وأضاف: "بينما تستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لمساعدة شعب اليمن، يواصل الحوثيون عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية المهمة".

وأكد المجلس على أنه حان الوقت للمليشيا الحوثية العمل من أجل حل سلمي لإنهاء الصراع في اليمن.

واستنكر المجلس تجاهل المليشيا للنداءات الأممية لوقف إطلاق النار.

وكان مؤتمر المانحين لليمن أكد على أن المليشيا تنهب الاغاثة والمساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني.

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