شكرا لبحثكم عن خبر لجميع المقيمين في السعودية.. السفارة اليمنية بالرياض توجه بفتح منفذ الوديعة والسماح بالمغادرة بشرط والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السفارة اليمنية بالرياض الأربعاء عن فتح منفذ الوديعة البري والسماح لجميع المواطنين اليمنيين في السعودية بالمغادرة. وبحسب موقع السفارة الرسمي فقد أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض ، بان الحكومة اصدرت توجيهات لمنفذ الوديعة بادخال كافة الاخوة اليمنيين الراغبين بالعودة الى اليمن شريطة ان يكون لديهم شهاد فحص PCR وفقا لما ورد في برتكول اجلاء العالقين الذي تم اقراره من قبل اللجنة الوطنية العليا للطوارئ.

وأضافت السفارة بأنه ويشترط لصلاحية وقبول شهادةالفحص ان لايكون قد مضى عليها اكثر من 48 ساعة من تاريخ اصدارها .

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