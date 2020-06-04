شكرا لبحثكم عن خبر رسميا.. الحكومة الشرعية تعلق على اغتيال المصور الصحفي ”نبيل القعيطي” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علقت الحكومة اليمنية الشرعية اليوم الأربعاء على جريمة اغتيال الصحفي الموالي للانتقالي الجنوبي نبيل القعيطي في العاصمة المؤقتة عدن.

وادانت وزارة الإعلام جريمة اغتيال المصور الصحفي نبيل القعيطي في بيان رسمي وطالبت بفتح تحقيق عاجل في جريمة الاغتيال وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة .

وقالت الوزراة في بيانها "أن الإرهاب والفوضى الذي يضرب العاصمة المؤقتة عدن هو نتيجة لغياب الدولة ومنع مؤسساتها (المحلية، الأمنية، والعسكرية)من اداء مهامها، وتشكيل مليشيات مسلحة خارج إطار الدولة والدستور والقانون، والانقلاب الذي قادته في نهاية المطاف في اغسطس الماضي".

وطالبت وزارة الإعلام بسرعة تمكين الاجهزة الامنية من القيام بمهامها في حفظ الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وفتح تحقيق عاجل في جريمة اغتيال الصحفي القعيطي وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع بيكونوا عبرة لغيرهم، وبما يسهم في إيقاف مسلسل الاغتيالات التي تمت في وضح النهار بعدن وطالت المئات من الأبرياء من المدنيين والعسكريين..مؤكدة ان تنفيذ اتفاق الرياض هو الطريق الآمن لتحقيق الاستقرار في عدن والمحافظات المجاورة.

وعبرت وزارة الإعلام ،عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والوسط الصحفي والإعلامي بهذا المصاب..سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.