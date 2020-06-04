شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي بصنعاء تمنع دفن ضحايا ”كورونا” في المقابر الخاصة بقتلاها (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت مليشيا الحوثي، توجيه بمنع دفن الموتى وضحايا وباء كورونا في مقابر قتلاها التي تزعم تسميتها بـ”الروضات” تحت أي ظرف.

وتضمنت المذكرة الصادرة عن الإدارة العامة للعمليات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، أطلع عليها " المشهد اليمني "، توجيها صارمًا بمنع دفن الموتى في ما زعمت بتسميتها “روضات الشهداء”؛ وفقا لتوجيهات المدعو قناف المراني المعين من قبلها وكيلا لأمانة العاصمة صنعاء لشؤون الاحياء.

وقالت المذكرة الموجهة لمدراء وأمناء عموم مديريات أمانة العاصمة، أنه “مع تزايد حالات الوفاة بفيروس كورونا حاول الكثير من أبناء القبائل وأهالي الضحايا دفن موتاهم في روضات الشهداء وهذا أمر مرفوض ولا يجب السكوت عليه بأي حال من الأحوال”.

وأضافت “أنتم ملزمون بتعقب كل من يحاول الدفن في (ما أسمته) الروضات والقبض عليه حتى وإن كان من أهالي (ما أسمته) مجاهدي الجيش واللجان الشعبية – حسب المذكرة – وإلزام أهالي الضحايا بالبحث لموتاهم عن مقابر يدفنونهم فيها”.

وكانت مقبرة خزيمة وعدد من مقابر صنعاء، أعلنت امتلاءها وعدم توفر أي مساحة لدفن الموتى الجدد فيها.

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