شكرا لبحثكم عن خبر حالة مؤلمة .. شاهد مناشدة طالب يمني عالق في الهند للحكومة الشرعية ”فيديو” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يعاني الطلاب اليمنيين كغيرهم من العالقين في الخارج من أوضاع صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا وبسبب اهمال وتقصير الحكومة الشرعية لأوضاعهم.

ووجه الطالب عوض حسين قاسم علي مناشدة عاجلة للجهات الرسمية في الحكومة الشرعية بسرعة التدخل لاجلائهم إلى اليمن بعد انتهاء فيزة دراسته.

وفي فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ناشد الطالب عوض الرئيس هادي ورئيس الحكومة بالتوجيه العاجل لطيران اليمنية بسرعة اجلائهم مجانا نظرا لظروفهم المادية الصعبة.

وبحسب الفيديو فإن الطالب لم يحصل على تذاكر العودة من قبل الجهة المبتعثة "جامعة الحديدة" ولا من الملحقية في السفارة اليمنية في الهند.

وقال عوض في مناشدته أن فيزة الدراسة انتهت ولم يحصل على تذاكر سفر ولا مساعدات مالية. أحد الطلاب اليمنيين العالقين في الهند يناشد الحكومة اليمنية بإجلائه وأسرته بعد انتهاء فيزة الدراسة pic.twitter.com/2Yg8SmNvR8 Advertisements — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) June 3, 2020 أحد الطلاب اليمنيين العالقين في الهند يناشد الحكومة اليمنية بإجلائه وأسرته بعد انتهاء فيزة الدراسة pic.twitter.com/2Yg8SmNvR8 — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) June 3, 2020

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة مؤلمة .. شاهد مناشدة طالب يمني عالق في الهند للحكومة الشرعية ”فيديو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.