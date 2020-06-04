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شكرا لبحثكم عن خبر مستشار الرئيس هادي يعلق على اغتيال المصور "نبيل القعيطي" في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزاراء السابق ومستشار رئيس الجمهورية إن اغتيال المصور الصحفي نبيل القعيطي جريمة نكراء ينبغي استنكارها وإدانتها.
وفي تغريدة له على حسابه بتويتر قال بن دغر إن ينبغي ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.
وكانت عناصر مجهولة قد اغتالت المصور الصحفي نبيل القعيطي يوم أمس في محافظة عدن بإطلاق الرصاص عليه.
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