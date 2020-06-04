شكرا لبحثكم عن خبر الكلاب أكثر من الطلاب والموظفين .. دكتور في جامعة صنعاء يشتكي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تمتلأ مرافق وشوارع جامعة صنعاء بالكلاب الضالة في الفترة الأخيرة وتسبب حالة من الخوف المستمر لدى الطلاب.

وأفاد الدكتور أحمد عقبات عميد كلية الاعلام السابق بأن الكلاب الضالة في جامعة صنعاء صارت أكثر من الطلاب والموظفين.

وفي منشور على صفحته في الفيسبوك قال عقبات "الكلاب الضالة تتواجد هذه الأيام صباحا في جامعة صنعاء أكثر من الدارسين والموظفين"

ويشتكي الطلاب من كثرة الكلاب في أرجاء الجامعة حيث تسبب حالة من الخوف والهلع للطلاب محملين ميليشيا الحوثي مسؤولية ذلك.

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