شكرا لبحثكم عن خبر مستشار الرئيس ”هادي” ينعي رحيل مستشار ”المشاط” .. ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعى مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق الدكتور احمد عبيد بن دغر، وفاة الصحفي والمستشار فيما يعرف بالمجلس السياسي التابع للحوثيين أحمد الحبيشي.

وقال بن بدغر، في تغريدة على تيوتر، رصدها "المشهد اليمني": "أن الخلاف مع شخصية الصحفي الراحل احمد الحبيشي لا يجعلنا ننكر أنه خاض غمار السياسة من موقع الأديب والكاتب والصحفي المتميز، وكان علماً فيها".

وأضاف بن دغر، "رحم الله أحمد الحبيشي، اتفقنا معه مراحل، واختلفنا في السنوات الأخيرة اختلافاً شديداً، لكن أحداً لا يستطيع أن ينكر أنه خاض غمار السياسة من موقع الأديب والكاتب والصحفي المتميز، وكان علماً فيها)).

وانهى تغريدته قائلاً: (( تغمد الله فقيدنا الحبيشي بواسع رحمته، وأحسن الله مثواه الأخير، وإنا لله وإنا إليه راجعون)).

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وتوفى الحبيشي أمس في العاصمة صنعاء، بعد أنباء عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك وفق تغريدة له قبل أيام طلب مساعدة طبية، وتحدث انه يعاني من أعراض شبيهة باعراض كورونا.

إلا أن ضغوطات حوثية، مورست على نجله، وارغمته على حذف التغريدة، وكتابة تغريدة جديدة، تفيد وفاته بمرض السكري.

د/ أحمد عبيد بن دغر

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@ahmedbindaghar

رحم الله أحمد الحبيشي،اتفقنا معه مراحل، واختلفنا في السنوات الأخيرة اختلافاً شديداً،لكن أحداً لا يستطيع أن ينكر أنه خاض غمار السياسة من موقع الأديب والكاتب والصحفي المتميز،وكان علماً فيها. تغمد الله فقيدنا الحبيشي بواسع رحمته، وأحسن الله مثواه الأخير، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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11:55 AM - Jun 3, 2020